Exactly Protocol (EXA) harga masa nyata ialah $0.386386. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXA didagangkan antara $ 0.377357 rendah dan $ 0.39349 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXA sepanjang masa ialah $ 11.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.141845.
Dari segi prestasi jangka pendek, EXA telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Exactly Protocol ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EXA ialah 3.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.89M.
Pada hari ini, perubahan harga Exactly Protocol kepada USD adalah $ -0.0043535790691816.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Exactly Protocol kepada USD adalah $ -0.0969314966.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Exactly Protocol kepada USD adalah $ -0.1231769975.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Exactly Protocol kepada USD adalah $ -0.1235710647577534.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0043535790691816
|-1.11%
|30 Hari
|$ -0.0969314966
|-25.08%
|60 Hari
|$ -0.1231769975
|-31.87%
|90 Hari
|$ -0.1235710647577534
|-24.23%
What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades.
