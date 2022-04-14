Tokenomik Exactly Protocol (EXA)
Exactly Protocol (EXA) Maklumat
What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates.
What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools.
History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others.
What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user.
What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades.
Exactly Protocol (EXA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Exactly Protocol (EXA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Exactly Protocol (EXA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Exactly Protocol (EXA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EXA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EXA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EXA, terokai EXA harga langsung token!
EXA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju EXA? Halaman ramalan harga EXA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.