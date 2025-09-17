ExchangeCoin (EXCC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.052882 24J Tinggi $ 0.054471 Sepanjang Masa $ 0.259997 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +2.15%

ExchangeCoin (EXCC) harga masa nyata ialah $0.053431. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXCC didagangkan antara $ 0.052882 rendah dan $ 0.054471 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXCC sepanjang masa ialah $ 0.259997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EXCC telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ExchangeCoin (EXCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.63M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.71M Bekalan Peredaran 30.57M Jumlah Bekalan 32,000,000.0

Had Pasaran semasa ExchangeCoin ialah $ 1.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EXCC ialah 30.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 32000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.71M.