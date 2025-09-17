Exeedme (XED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,01491397 $ 0,01491397 $ 0,01491397 24J Rendah $ 0,01548983 $ 0,01548983 $ 0,01548983 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,01491397$ 0,01491397 $ 0,01491397 24J Tinggi $ 0,01548983$ 0,01548983 $ 0,01548983 Sepanjang Masa $ 0,04038065$ 0,04038065 $ 0,04038065 Harga Terendah $ 0,00732774$ 0,00732774 $ 0,00732774 Perubahan Harga (1J) -0,58% Perubahan Harga (1D) -1,66% Perubahan Harga (7D) +2,50% Perubahan Harga (7D) +2,50%

Exeedme (XED) harga masa nyata ialah $0,01499824. Sepanjang 24 jam yang lalu, XED didagangkan antara $ 0,01491397 rendah dan $ 0,01548983 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XED sepanjang masa ialah $ 0,04038065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00732774.

Dari segi prestasi jangka pendek, XED telah berubah sebanyak -0,58% sejak sejam yang lalu, -1,66% dalam 24 jam dan +2,50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Exeedme (XED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Bekalan Peredaran 100,00M 100,00M 100,00M Jumlah Bekalan 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Had Pasaran semasa Exeedme ialah $ 1,50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XED ialah 100,00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1,50M.