Exim Harga Hari Ini

Harga langsung Exim (EXIM) hari ini ialah $ 0.091808, dengan 7.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EXIM kepada USD penukaran adalah $ 0.091808 setiap EXIM.

Exim kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 124,349, dengan bekalan edaran sebanyak 1.35M EXIM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EXIM didagangkan antara $ 0.084851 (rendah) dan $ 0.092139 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.125048, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.06399.

Dalam prestasi jangka pendek, EXIM dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan +14.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Exim (EXIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.35K$ 124.35K $ 124.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.64M$ 20.64M $ 20.64M Bekalan Peredaran 1.35M 1.35M 1.35M Jumlah Bekalan 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Had Pasaran semasa Exim ialah $ 124.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EXIM ialah 1.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 224763629.073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.64M.