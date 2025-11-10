Exit Liquidity Harga Hari Ini

Harga langsung Exit Liquidity (RETAIL) hari ini ialah $ 0.00049548, dengan 0.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETAIL kepada USD penukaran adalah $ 0.00049548 setiap RETAIL.

Exit Liquidity kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 495,514, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M RETAIL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETAIL didagangkan antara $ 0.0004795 (rendah) dan $ 0.00050256 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00168409, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0004403.

Dalam prestasi jangka pendek, RETAIL dipindahkan -0.51% dalam sejam terakhir dan -44.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Exit Liquidity (RETAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 495.51K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 495.51K Bekalan Peredaran 999.99M Jumlah Bekalan 999,992,863.526202

