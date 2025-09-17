EXMO Coin (EXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00784634 $ 0.00784634 $ 0.00784634 24J Rendah $ 0.00809564 $ 0.00809564 $ 0.00809564 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00784634$ 0.00784634 $ 0.00784634 24J Tinggi $ 0.00809564$ 0.00809564 $ 0.00809564 Sepanjang Masa $ 0.101696$ 0.101696 $ 0.101696 Harga Terendah $ 0.00151815$ 0.00151815 $ 0.00151815 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +4.58% Perubahan Harga (7D) +4.58%

EXMO Coin (EXM) harga masa nyata ialah $0.00805673. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXM didagangkan antara $ 0.00784634 rendah dan $ 0.00809564 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXM sepanjang masa ialah $ 0.101696, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00151815.

Dari segi prestasi jangka pendek, EXM telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +4.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EXMO Coin (EXM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 547.90K$ 547.90K $ 547.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Bekalan Peredaran 68.00M 68.00M 68.00M Jumlah Bekalan 468,002,417.57 468,002,417.57 468,002,417.57

Had Pasaran semasa EXMO Coin ialah $ 547.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EXM ialah 68.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 468002417.57. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.