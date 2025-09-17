Lagi Mengenai EXM

EXMO Coin Logo

EXMO Coin Harga (EXM)

Tidak tersenarai

1 EXM ke USD Harga Langsung:

$0.00805673
$0.00805673
+0.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
EXMO Coin (EXM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:48:14 (UTC+8)

EXMO Coin (EXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00784634
$ 0.00784634
24J Rendah
$ 0.00809564
$ 0.00809564
24J Tinggi

$ 0.00784634
$ 0.00784634

$ 0.00809564
$ 0.00809564

$ 0.101696
$ 0.101696

$ 0.00151815
$ 0.00151815

+0.05%

+0.87%

+4.58%

+4.58%

EXMO Coin (EXM) harga masa nyata ialah $0.00805673. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXM didagangkan antara $ 0.00784634 rendah dan $ 0.00809564 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXM sepanjang masa ialah $ 0.101696, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00151815.

Dari segi prestasi jangka pendek, EXM telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +4.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EXMO Coin (EXM) Maklumat Pasaran

$ 547.90K
$ 547.90K

--
--

$ 3.77M
$ 3.77M

68.00M
68.00M

468,002,417.57
468,002,417.57

Had Pasaran semasa EXMO Coin ialah $ 547.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EXM ialah 68.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 468002417.57. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.

EXMO Coin (EXM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga EXMO Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga EXMO Coin kepada USD adalah $ +0.0015223618.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga EXMO Coin kepada USD adalah $ +0.0013549300.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga EXMO Coin kepada USD adalah $ -0.00025531733951856.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.87%
30 Hari$ +0.0015223618+18.90%
60 Hari$ +0.0013549300+16.82%
90 Hari$ -0.00025531733951856-3.07%

Apakah itu EXMO Coin (EXM)

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

EXMO Coin (EXM) Sumber

Laman Web Rasmi

EXMO Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EXMO Coin (EXM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EXMO Coin (EXM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EXMO Coin.

Semak EXMO Coin ramalan harga sekarang!

EXM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik EXMO Coin (EXM)

Memahami tokenomik EXMO Coin (EXM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EXM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EXMO Coin (EXM)

Berapakah nilai EXMO Coin (EXM) hari ini?
Harga langsung EXM dalam USD ialah 0.00805673 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EXM ke USD?
Harga semasa EXM ke USD ialah $ 0.00805673. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EXMO Coin?
Had pasaran untuk EXM ialah $ 547.90K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EXM?
Bekalan edaran EXM ialah 68.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EXM?
EXM mencapai harga ATH sebanyak 0.101696 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EXM?
EXM melihat harga ATL sebanyak 0.00151815 USD.
Berapakah jumlah dagangan EXM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EXMialah -- USD.
Adakah EXM akan naik lebih tinggi tahun ini?
EXM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EXMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:48:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.