Expand (XZK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00336551 $ 0.00336551 $ 0.00336551 24J Rendah $ 0.00355816 $ 0.00355816 $ 0.00355816 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00336551$ 0.00336551 $ 0.00336551 24J Tinggi $ 0.00355816$ 0.00355816 $ 0.00355816 Sepanjang Masa $ 0.187647$ 0.187647 $ 0.187647 Harga Terendah $ 0.00269224$ 0.00269224 $ 0.00269224 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +6.77% Perubahan Harga (7D) +6.77%

Expand (XZK) harga masa nyata ialah $0.00341497. Sepanjang 24 jam yang lalu, XZK didagangkan antara $ 0.00336551 rendah dan $ 0.00355816 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XZK sepanjang masa ialah $ 0.187647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00269224.

Dari segi prestasi jangka pendek, XZK telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +6.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Expand (XZK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Bekalan Peredaran 410.76M 410.76M 410.76M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Expand ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XZK ialah 410.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.42M.