Experimental Finance (EXFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01877456 24J Tinggi $ 0.01931523 Sepanjang Masa $ 14.5 Harga Terendah $ 0.01034763 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) -2.44%

Experimental Finance (EXFI) harga masa nyata ialah $0.01907384. Sepanjang 24 jam yang lalu, EXFI didagangkan antara $ 0.01877456 rendah dan $ 0.01931523 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EXFI sepanjang masa ialah $ 14.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01034763.

Dari segi prestasi jangka pendek, EXFI telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan -2.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Experimental Finance (EXFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 3.09 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.10M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 110,000,000.0

Had Pasaran semasa Experimental Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.09. Bekalan edaran EXFI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 110000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.10M.