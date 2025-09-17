Extreme Accelerationism (X/ACC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.91% Perubahan Harga (7D) +12.79% Perubahan Harga (7D) +12.79%

Extreme Accelerationism (X/ACC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, X/ACC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi X/ACC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, X/ACC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan +12.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Extreme Accelerationism (X/ACC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Bekalan Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Jumlah Bekalan 999,170,024.551491 999,170,024.551491 999,170,024.551491

Had Pasaran semasa Extreme Accelerationism ialah $ 16.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran X/ACC ialah 999.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999170024.551491. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.38K.