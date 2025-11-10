Exxon Mobil xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Exxon Mobil xStock (XOMX) hari ini ialah $ 122.5, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XOMX kepada USD penukaran adalah $ 122.5 setiap XOMX.

Exxon Mobil xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 389,380, dengan bekalan edaran sebanyak 3.18K XOMX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XOMX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 122.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 113.85.

Dalam prestasi jangka pendek, XOMX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Exxon Mobil xStock (XOMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 389.38K$ 389.38K $ 389.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Bekalan Peredaran 3.18K 3.18K 3.18K Jumlah Bekalan 30,034.9278485871 30,034.9278485871 30,034.9278485871

Had Pasaran semasa Exxon Mobil xStock ialah $ 389.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XOMX ialah 3.18K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30034.9278485871. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.68M.