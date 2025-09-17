EYE Am Watching You (EYE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0078418$ 0.0078418 $ 0.0078418 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +2.57% Perubahan Harga (7D) +6.17% Perubahan Harga (7D) +6.17%

EYE Am Watching You (EYE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EYE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EYE sepanjang masa ialah $ 0.0078418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EYE telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +2.57% dalam 24 jam dan +6.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EYE Am Watching You (EYE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.83K$ 94.83K $ 94.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.83K$ 94.83K $ 94.83K Bekalan Peredaran 955.42M 955.42M 955.42M Jumlah Bekalan 955,422,106.0 955,422,106.0 955,422,106.0

Had Pasaran semasa EYE Am Watching You ialah $ 94.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EYE ialah 955.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 955422106.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.83K.