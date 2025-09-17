Eye Future by Virtuals (EYE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00523552$ 0.00523552 $ 0.00523552 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.59% Perubahan Harga (1D) -3.27% Perubahan Harga (7D) -9.56% Perubahan Harga (7D) -9.56%

Eye Future by Virtuals (EYE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EYE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EYE sepanjang masa ialah $ 0.00523552, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EYE telah berubah sebanyak -2.59% sejak sejam yang lalu, -3.27% dalam 24 jam dan -9.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eye Future by Virtuals (EYE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Eye Future by Virtuals ialah $ 33.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EYE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.72K.