EYED Harga Hari Ini

Harga langsung EYED (EYED) hari ini ialah --, dengan 0.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EYED kepada USD penukaran adalah -- setiap EYED.

EYED kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 64,652, dengan bekalan edaran sebanyak 58.65B EYED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EYED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, EYED dipindahkan -0.34% dalam sejam terakhir dan -21.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EYED (EYED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.65K$ 64.65K $ 64.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.06K$ 76.06K $ 76.06K Bekalan Peredaran 58.65B 58.65B 58.65B Jumlah Bekalan 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Had Pasaran semasa EYED ialah $ 64.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EYED ialah 58.65B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.06K.