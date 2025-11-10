Tokenomik EYED (EYED)

Tokenomik EYED (EYED)

Lihat cerapan utama tentang EYED (EYED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
EYED (EYED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EYED (EYED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 64.51K
Jumlah Bekalan:
$ 69.00B
Bekalan Edaran:
$ 58.65B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 75.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
EYED (EYED) Maklumat

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

Laman Web Rasmi:
https://www.eyed.me/
Kertas putih:
https://www.eyed.me/

Tokenomik EYED (EYED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EYED (EYED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EYED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EYED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EYED, terokai EYED harga langsung token!

EYED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EYED? Halaman ramalan harga EYED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

