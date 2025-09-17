Fabled Adventure FAP (FAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Fabled Adventure FAP (FAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FAP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FAP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fabled Adventure FAP (FAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 263.88K$ 263.88K $ 263.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 273.59K$ 273.59K $ 273.59K Bekalan Peredaran 8.91B 8.91B 8.91B Jumlah Bekalan 9,237,202,494.706293 9,237,202,494.706293 9,237,202,494.706293

Had Pasaran semasa Fabled Adventure FAP ialah $ 263.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAP ialah 8.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9237202494.706293. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 273.59K.