Fabric (FAB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.426348$ 0.426348 $ 0.426348 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) -0.94% Perubahan Harga (7D) -0.94%

Fabric (FAB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FAB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FAB sepanjang masa ialah $ 0.426348, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FAB telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan -0.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fabric (FAB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.06$ 124.06 $ 124.06 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 459.94$ 459.94 $ 459.94 Bekalan Peredaran 134.86M 134.86M 134.86M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Fabric ialah $ 124.06, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAB ialah 134.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 459.94.