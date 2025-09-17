Apakah itu Fabs (FABS)

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Fabs (FABS) Sumber Laman Web Rasmi

Fabs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fabs (FABS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fabs (FABS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fabs.

Semak Fabs ramalan harga sekarang!

FABS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Fabs (FABS)

Memahami tokenomik Fabs (FABS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FABS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fabs (FABS) Berapakah nilai Fabs (FABS) hari ini? Harga langsung FABS dalam USD ialah 0.00290728 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FABS ke USD? $ 0.00290728 . Lihat Harga semasa FABS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Fabs? Had pasaran untuk FABS ialah $ 153.81K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FABS? Bekalan edaran FABS ialah 52.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FABS? FABS mencapai harga ATH sebanyak 0.01194263 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FABS? FABS melihat harga ATL sebanyak 0.00126617 USD . Berapakah jumlah dagangan FABS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FABSialah -- USD . Adakah FABS akan naik lebih tinggi tahun ini? FABS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FABSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Fabs (FABS) Kemas Kini Industri Penting