Lihat cerapan utama tentang Fabs (FABS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Fabs (FABS) Maklumat

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO.

The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

https://www.fabsmeme.vip/

Fabs (FABS) Tokenomik & Analisis Harga

Modal Pasaran:
$ 153.81K
$ 153.81K
Jumlah Bekalan:
$ 52.90M
$ 52.90M
Bekalan Edaran:
$ 52.90M
$ 52.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 153.81K
$ 153.81K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01194263
$ 0.01194263
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00126617
$ 0.00126617
Harga Semasa:
$ 0.00290728
$ 0.00290728

Tokenomik Fabs (FABS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fabs (FABS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FABS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FABS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FABS, terokai FABS harga langsung token!

FABS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FABS? Halaman ramalan harga FABS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.