Faceless.so is an AI-powered platform designed to help creators build faceless content channels at scale. It allows users to automatically generate short-form videos from text sources like blogs, Reddit threads, or custom prompts. Users can enhance videos with auto-captions, face swaps, and more, then auto-post them to platforms like YouTube and TikTok. The $FACELESS token is integrated for seamless credit purchases, offering utility within the platform for content creation tasks. The goal is to simplify content creation without requiring users to appear on camera, making it accessible, fast, and scalable.
Tokenomik FACELESS (FACELESS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik FACELESS (FACELESS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FACELESS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FACELESS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FACELESS, terokai FACELESS harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.