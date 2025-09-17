Factor (FCTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.050407 24J Tinggi $ 0.051625 Sepanjang Masa $ 0.755401 Harga Terendah $ 0.0487239 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.25% Perubahan Harga (7D) +1.46%

Factor (FCTR) harga masa nyata ialah $0.051154. Sepanjang 24 jam yang lalu, FCTR didagangkan antara $ 0.050407 rendah dan $ 0.051625 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FCTR sepanjang masa ialah $ 0.755401, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0487239.

Dari segi prestasi jangka pendek, FCTR telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +1.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Factor (FCTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 767.06K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.11M Bekalan Peredaran 15.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Factor ialah $ 767.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FCTR ialah 15.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.11M.