Fade Wallet Token (FWT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02836263$ 0.02836263 $ 0.02836263 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +1.04% Perubahan Harga (7D) +1.04%

Fade Wallet Token (FWT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FWT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FWT sepanjang masa ialah $ 0.02836263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FWT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fade Wallet Token (FWT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.48K$ 62.48K $ 62.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 145.68K$ 145.68K $ 145.68K Bekalan Peredaran 428.88M 428.88M 428.88M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Fade Wallet Token ialah $ 62.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FWT ialah 428.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.68K.