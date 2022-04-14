Tokenomik Fade Wallet Token (FWT)
Fade Wallet Token (FWT) Maklumat
FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include:
Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
Fade Wallet Token (FWT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fade Wallet Token (FWT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Fade Wallet Token (FWT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Fade Wallet Token (FWT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FWT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FWT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FWT, terokai FWT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.