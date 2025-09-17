FAFO (FAFO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00959251$ 0.00959251 $ 0.00959251 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +3.36% Perubahan Harga (7D) +6.42% Perubahan Harga (7D) +6.42%

FAFO (FAFO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FAFO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FAFO sepanjang masa ialah $ 0.00959251, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FAFO telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +3.36% dalam 24 jam dan +6.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FAFO (FAFO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 493.73K$ 493.73K $ 493.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 493.73K$ 493.73K $ 493.73K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,708,858.074584 999,708,858.074584 999,708,858.074584

Had Pasaran semasa FAFO ialah $ 493.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAFO ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999708858.074584. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 493.73K.