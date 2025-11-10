fair Harga Hari Ini

Harga langsung fair (FAIR) hari ini ialah $ 0.00043577, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FAIR kepada USD penukaran adalah $ 0.00043577 setiap FAIR.

fair kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 90,136, dengan bekalan edaran sebanyak 206.84M FAIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FAIR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01471811, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00041549.

Dalam prestasi jangka pendek, FAIR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

fair (FAIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.14K$ 90.14K $ 90.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 435.74K$ 435.74K $ 435.74K Bekalan Peredaran 206.84M 206.84M 206.84M Jumlah Bekalan 999,944,308.63203 999,944,308.63203 999,944,308.63203

Had Pasaran semasa fair ialah $ 90.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAIR ialah 206.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999944308.63203. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.74K.