Harga langsung Fair and Free (FAIR3) hari ini ialah $ 0.01291788, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FAIR3 kepada USD penukaran adalah $ 0.01291788 setiap FAIR3.

Fair and Free kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,082,238, dengan bekalan edaran sebanyak 935.81M FAIR3. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FAIR3 didagangkan antara $ 0.01276375 (rendah) dan $ 0.01305487 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04335751, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01041681.

Dalam prestasi jangka pendek, FAIR3 dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -3.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fair and Free (FAIR3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.08M$ 12.08M $ 12.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.08M$ 12.08M $ 12.08M Bekalan Peredaran 935.81M 935.81M 935.81M Jumlah Bekalan 935,814,213.09638 935,814,213.09638 935,814,213.09638

Had Pasaran semasa Fair and Free ialah $ 12.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FAIR3 ialah 935.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 935814213.09638. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.08M.