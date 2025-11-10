Tokenomik Fair and Free (FAIR3)

Tokenomik Fair and Free (FAIR3)

Lihat cerapan utama tentang Fair and Free (FAIR3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:49:53 (UTC+8)
USD

Fair and Free (FAIR3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fair and Free (FAIR3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.12M
Jumlah Bekalan:
$ 935.81M
Bekalan Edaran:
$ 935.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.12M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04335751
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01041681
Harga Semasa:
$ 0.01296435
Fair and Free (FAIR3) Maklumat

Fair³ The fairest community on the blockchain.

The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value.

We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools.

The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work.

We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey

Laman Web Rasmi:
https://x.com/Fair3_community

Tokenomik Fair and Free (FAIR3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Fair and Free (FAIR3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FAIR3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FAIR3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FAIR3, terokai FAIR3 harga langsung token!

FAIR3 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FAIR3? Halaman ramalan harga FAIR3 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

