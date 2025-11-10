Faircaster Harga Hari Ini

Harga langsung Faircaster (FAIR) hari ini ialah $ 0.00005323, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FAIR kepada USD penukaran adalah $ 0.00005323 setiap FAIR.

Faircaster kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,341,501, dengan bekalan edaran sebanyak 44.02B FAIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FAIR didagangkan antara $ 0.00005118 (rendah) dan $ 0.00005377 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000835.

Dalam prestasi jangka pendek, FAIR dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -26.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Faircaster (FAIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Bekalan Peredaran 44.02B 44.02B 44.02B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

