Faith Harga Hari Ini

Harga langsung Faith (FBB4) hari ini ialah $ 0.00240704, dengan 3.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FBB4 kepada USD penukaran adalah $ 0.00240704 setiap FBB4.

Faith kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,407,036, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FBB4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FBB4 didagangkan antara $ 0.00230913 (rendah) dan $ 0.00243062 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00925056, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101744.

Dalam prestasi jangka pendek, FBB4 dipindahkan -0.48% dalam sejam terakhir dan +14.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Faith (FBB4) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

