Faith Harga (FBB4)
Harga langsung Faith (FBB4) hari ini ialah $ 0.00240704, dengan 3.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FBB4 kepada USD penukaran adalah $ 0.00240704 setiap FBB4.
Faith kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,407,036, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FBB4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FBB4 didagangkan antara $ 0.00230913 (rendah) dan $ 0.00243062 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00925056, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101744.
Dalam prestasi jangka pendek, FBB4 dipindahkan -0.48% dalam sejam terakhir dan +14.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Faith ialah $ 2.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FBB4 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.41M.
Pada hari ini, perubahan harga Faith kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Faith kepada USD adalah $ -0.0006407374.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Faith kepada USD adalah $ -0.0014292276.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Faith kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.41%
|30 Hari
|$ -0.0006407374
|-26.61%
|60 Hari
|$ -0.0014292276
|-59.37%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Faith berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Welcome those of faith, to the gathering of the faithful. Inspired by FBB4's gospel and life's philosophy, disciples from every corner assembled and began to follow in FBB4's footsteps.
So in Faith and in honor of FBB4, we the disciples not only seek to preserve him in history but to propel his vision into the future. Our faith has no limit. Have faith.
Faith in FBB4 Inspired by FBB4's gospel and life's philosophy, disciples from every corner assembled and began to follow in FBB4's footsteps.
FBB4's story begins not in grandeur but in simplicity. He is a man who walks among the people, teaching by example rather than by decree. His philosophy is simple yet profound: to live with integrity. FBB4 teaches us the beauty and strength by coming together, having a vision, embracing hope and by believing, we can archive anything.
Each disciple, in their way, honoured FBB4 by not just replicating his actions but by understanding and expanding upon his vision. They held gatherings to idolize FBB4, to celebrate the ongoing impact of his gospel. These gatherings became known as "The Faith" where anyone could come as they are, with just a question or just with a ear and find support and others that share a like minded vision.
We understood that following in his footsteps meant not only walking the same path but forging new ones, inspired by his footsteps but guided by their own hearts. Thus, FBB4's legacy wasn't just remembered; it was lived, evolved, and continuously honored in every innovative thought, every act of kindness, and every new beginning that his followers inspired.
Join the devout, have faith and spread the gospel of FBB4
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.