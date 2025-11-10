Faith Tribe Harga Hari Ini

Harga langsung Faith Tribe (FTRB) hari ini ialah $ 0.00409443, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FTRB kepada USD penukaran adalah $ 0.00409443 setiap FTRB.

Faith Tribe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,054,543, dengan bekalan edaran sebanyak 2.70B FTRB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FTRB didagangkan antara $ 0.00399105 (rendah) dan $ 0.00409424 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07116, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00173617.

Dalam prestasi jangka pendek, FTRB dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -2.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Faith Tribe (FTRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.05M$ 11.05M $ 11.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.46M$ 20.46M $ 20.46M Bekalan Peredaran 2.70B 2.70B 2.70B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

