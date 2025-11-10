Tokenomik Faith Tribe (FTRB)
Faith Tribe (FTRB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Faith Tribe (FTRB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Faith Tribe (FTRB) Maklumat
Faith Tribe is a collaborative open-source fashion design platform that empowers and rewards independent creators in the web3 economy. It is owned by Faith Connexion, a 21-year old globally-recognized luxury streetwear brand that pioneered the concept of collaborative fashion and has been worn by some of the world’s most influential fashion leaders, and is heavily private-equity backed.
$FTRB gives access to an end-to-end experience, a digital business-in-a-box for designers to collaborate, create, mint, fund, manufacture, distribute and track design assets in the digital and physical realms, as well as for the purchase of clothing and staking. Faith Tribe brings together the decentralized community of designers, artists, influencers, brands, developers, and buyers under an inclusive and incentive-aligned structure that enables experimentation, remixing and discovery in fashion, where participants are rewarded for their contributions.
Tokenomik Faith Tribe (FTRB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Faith Tribe (FTRB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FTRB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FTRB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FTRB, terokai FTRB harga langsung token!
FTRB Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FTRB? Halaman ramalan harga FTRB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
