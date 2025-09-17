FakeNews (SN66) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.475418 $ 0.475418 $ 0.475418 24J Rendah $ 0.490834 $ 0.490834 $ 0.490834 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.475418$ 0.475418 $ 0.475418 24J Tinggi $ 0.490834$ 0.490834 $ 0.490834 Sepanjang Masa $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 Harga Terendah $ 0.433342$ 0.433342 $ 0.433342 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) -3.51% Perubahan Harga (7D) -3.51%

FakeNews (SN66) harga masa nyata ialah $0.479928. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN66 didagangkan antara $ 0.475418 rendah dan $ 0.490834 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN66 sepanjang masa ialah $ 2.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.433342.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN66 telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan -3.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FakeNews (SN66) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 2.37M 2.37M 2.37M Jumlah Bekalan 2,372,849.50618402 2,372,849.50618402 2,372,849.50618402

Had Pasaran semasa FakeNews ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN66 ialah 2.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2372849.50618402. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.