Fallen Knight (KNIGHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) +4.81%

Fallen Knight (KNIGHT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNIGHT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNIGHT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNIGHT telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan +4.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fallen Knight (KNIGHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.40K Bekalan Peredaran 949.03M Jumlah Bekalan 949,027,228.25802

Had Pasaran semasa Fallen Knight ialah $ 32.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNIGHT ialah 949.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949027228.25802. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.40K.