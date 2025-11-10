Fallenchungus pinheads Harga Hari Ini

Harga langsung Fallenchungus pinheads (PINHEADS) hari ini ialah $ 0.00002336, dengan 4.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PINHEADS kepada USD penukaran adalah $ 0.00002336 setiap PINHEADS.

Fallenchungus pinheads kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,744, dengan bekalan edaran sebanyak 973.78M PINHEADS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PINHEADS didagangkan antara $ 0.00002181 (rendah) dan $ 0.00002461 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00144179, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001902.

Dalam prestasi jangka pendek, PINHEADS dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -22.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.74K$ 22.74K $ 22.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Bekalan Peredaran 973.78M 973.78M 973.78M Jumlah Bekalan 999,932,304.441282 999,932,304.441282 999,932,304.441282

Had Pasaran semasa Fallenchungus pinheads ialah $ 22.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINHEADS ialah 973.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999932304.441282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.36K.