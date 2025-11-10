Fallenchungus pinheads Harga (PINHEADS)
Harga langsung Fallenchungus pinheads (PINHEADS) hari ini ialah $ 0.00002336, dengan 4.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PINHEADS kepada USD penukaran adalah $ 0.00002336 setiap PINHEADS.
Fallenchungus pinheads kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,744, dengan bekalan edaran sebanyak 973.78M PINHEADS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PINHEADS didagangkan antara $ 0.00002181 (rendah) dan $ 0.00002461 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00144179, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001902.
Dalam prestasi jangka pendek, PINHEADS dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -22.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Fallenchungus pinheads ialah $ 22.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINHEADS ialah 973.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999932304.441282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.36K.
+0.59%
-4.88%
-22.33%
-22.33%
Pada hari ini, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-4.88%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Fallenchungus pinheads berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Pinheads lore check this out and act accordingly
Every 100M+ coin on Pumpfun has already had its run — Pnut, Goat, Fwog, UFD, Michi, Troll, PFP …all mooners and honored by pumpfun via the app.
But one face never left the pumpfunapp landingpage. Unmoved. Unbonded. The meme that outlasted the market.
Fallenchungus. The MS Paint prophet of 2023. The only meme on Pumpfun’s front page that never sent.
To add up the original artist has literally posted the CA and deactivated his account with 600k followers and millions of impressions on viral tweets few minutes after which makes the story even more bullish.
If you search him or X or reddit you’ll find that he’s hella famous even on youtube with videos that has millions of views
Binance has posted our meme, Pump fun has posted our meme multiple times and bunch of huge accounts.
pinheads — time to join the 100M gang
3.4% supply is locked and it’s been holding strong chart for a week
Should break out and send hard soon once it gets the recognition it deserve
If you like cults and to bag work to millions and millions you should be in Pinheads
What’s more bullish that all top 10 holders have average entry of around 300k and holding since day 1 or 3
So this is ride or die type shit for everyone involved
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.