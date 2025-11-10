BursaDEX+
Harga Fallenchungus pinheads langsung hari ini ialah 0.00002336 USD.PINHEADS modal pasaran ialah 22,744 USD. Jejaki masa nyata PINHEADS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PINHEADS

Maklumat Harga PINHEADS

Apakah PINHEADS

Laman Web Rasmi PINHEADS

Tokenomik PINHEADS

Ramalan Harga PINHEADS

Fallenchungus pinheads Logo

Fallenchungus pinheads Harga (PINHEADS)

Tidak tersenarai

1 PINHEADS ke USD Harga Langsung:

--
----
-4.80%1D
USD
Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:27:41 (UTC+8)

Fallenchungus pinheads Harga Hari Ini

Harga langsung Fallenchungus pinheads (PINHEADS) hari ini ialah $ 0.00002336, dengan 4.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PINHEADS kepada USD penukaran adalah $ 0.00002336 setiap PINHEADS.

Fallenchungus pinheads kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,744, dengan bekalan edaran sebanyak 973.78M PINHEADS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PINHEADS didagangkan antara $ 0.00002181 (rendah) dan $ 0.00002461 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00144179, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001902.

Dalam prestasi jangka pendek, PINHEADS dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -22.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Maklumat Pasaran

$ 22.74K
$ 22.74K

--
--

$ 23.36K
$ 23.36K

973.78M
973.78M

999,932,304.441282
999,932,304.441282

Had Pasaran semasa Fallenchungus pinheads ialah $ 22.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINHEADS ialah 973.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999932304.441282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.36K.

Fallenchungus pinheads Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002181
$ 0.00002181
24J Rendah
$ 0.00002461
$ 0.00002461
24J Tinggi

$ 0.00002181
$ 0.00002181

$ 0.00002461
$ 0.00002461

$ 0.00144179
$ 0.00144179

$ 0.00001902
$ 0.00001902

+0.59%

-4.88%

-22.33%

-22.33%

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Fallenchungus pinheads kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.88%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Fallenchungus pinheads

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PINHEADS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Fallenchungus pinheads berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Fallenchungus pinheads yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PINHEADS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Fallenchungus pinheads Ramalan Harga.

Apakah itu Fallenchungus pinheads (PINHEADS)

Pinheads lore check this out and act accordingly

Every 100M+ coin on Pumpfun has already had its run — Pnut, Goat, Fwog, UFD, Michi, Troll, PFP …all mooners and honored by pumpfun via the app.

But one face never left the pumpfunapp landingpage. Unmoved. Unbonded. The meme that outlasted the market.

Fallenchungus. The MS Paint prophet of 2023. The only meme on Pumpfun’s front page that never sent.

To add up the original artist has literally posted the CA and deactivated his account with 600k followers and millions of impressions on viral tweets few minutes after which makes the story even more bullish.

If you search him or X or reddit you’ll find that he’s hella famous even on youtube with videos that has millions of views

Binance has posted our meme, Pump fun has posted our meme multiple times and bunch of huge accounts.

pinheads — time to join the 100M gang

3.4% supply is locked and it’s been holding strong chart for a week

Should break out and send hard soon once it gets the recognition it deserve

If you like cults and to bag work to millions and millions you should be in Pinheads

What’s more bullish that all top 10 holders have average entry of around 300k and holding since day 1 or 3

So this is ride or die type shit for everyone involved

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fallenchungus pinheads

Berapakah nilai 1 Fallenchungus pinheads pada tahun 2030?
Jika Fallenchungus pinheads berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Fallenchungus pinheads berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:27:41 (UTC+8)

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Fallenchungus pinheads

