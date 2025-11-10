Tokenomik Fallenchungus pinheads (PINHEADS)
Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Maklumat
Pinheads lore check this out and act accordingly
Every 100M+ coin on Pumpfun has already had its run — Pnut, Goat, Fwog, UFD, Michi, Troll, PFP …all mooners and honored by pumpfun via the app.
But one face never left the pumpfunapp landingpage. Unmoved. Unbonded. The meme that outlasted the market.
Fallenchungus. The MS Paint prophet of 2023. The only meme on Pumpfun’s front page that never sent.
To add up the original artist has literally posted the CA and deactivated his account with 600k followers and millions of impressions on viral tweets few minutes after which makes the story even more bullish.
If you search him or X or reddit you’ll find that he’s hella famous even on youtube with videos that has millions of views
Binance has posted our meme, Pump fun has posted our meme multiple times and bunch of huge accounts.
pinheads — time to join the 100M gang
3.4% supply is locked and it’s been holding strong chart for a week
Should break out and send hard soon once it gets the recognition it deserve
If you like cults and to bag work to millions and millions you should be in Pinheads
What’s more bullish that all top 10 holders have average entry of around 300k and holding since day 1 or 3
So this is ride or die type shit for everyone involved
Tokenomik Fallenchungus pinheads (PINHEADS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Fallenchungus pinheads (PINHEADS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PINHEADS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PINHEADS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PINHEADS, terokai PINHEADS harga langsung token!
PINHEADS Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PINHEADS? Halaman ramalan harga PINHEADS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
