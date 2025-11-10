Fantom Bomb Harga Hari Ini

Harga langsung Fantom Bomb (FBOMB) hari ini ialah $ 0.02869372, dengan 3.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FBOMB kepada USD penukaran adalah $ 0.02869372 setiap FBOMB.

Fantom Bomb kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,321,017, dengan bekalan edaran sebanyak 464.19M FBOMB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FBOMB didagangkan antara $ 0.02738399 (rendah) dan $ 0.02877122 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.067627, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025701.

Dalam prestasi jangka pendek, FBOMB dipindahkan +1.07% dalam sejam terakhir dan -3.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fantom Bomb (FBOMB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.32M$ 13.32M $ 13.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.32M$ 13.32M $ 13.32M Bekalan Peredaran 464.19M 464.19M 464.19M Jumlah Bekalan 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917

