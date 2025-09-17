FaraLand (FARA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00409622 24J Tinggi $ 0.00410299 Sepanjang Masa $ 6.14 Harga Terendah $ 0.00260311 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) +0.18% Perubahan Harga (7D) +8.68%

FaraLand (FARA) harga masa nyata ialah $0.00410406. Sepanjang 24 jam yang lalu, FARA didagangkan antara $ 0.00409622 rendah dan $ 0.00410299 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FARA sepanjang masa ialah $ 6.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00260311.

Dari segi prestasi jangka pendek, FARA telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan +8.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FaraLand (FARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 174.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 291.37K Bekalan Peredaran 42.60M Jumlah Bekalan 71,000,000.0

Had Pasaran semasa FaraLand ialah $ 174.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARA ialah 42.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 71000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 291.37K.