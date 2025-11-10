Farcaster Flower Harga Hari Ini

Harga langsung Farcaster Flower (FLOWER) hari ini ialah $ 0.00002355, dengan 2.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLOWER kepada USD penukaran adalah $ 0.00002355 setiap FLOWER.

Farcaster Flower kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,546, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FLOWER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLOWER didagangkan antara $ 0.0000225 (rendah) dan $ 0.00002332 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00028822, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000901.

Dalam prestasi jangka pendek, FLOWER dipindahkan +1.36% dalam sejam terakhir dan -17.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Farcaster Flower (FLOWER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Farcaster Flower ialah $ 23.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLOWER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.55K.