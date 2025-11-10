Farcats Harga Hari Ini

Harga langsung Farcats (FARCATS) hari ini ialah $ 0.0003581, dengan 4.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARCATS kepada USD penukaran adalah $ 0.0003581 setiap FARCATS.

Farcats kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 358,096, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B FARCATS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARCATS didagangkan antara $ 0.00033854 (rendah) dan $ 0.00037453 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0010799, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00020294.

Dalam prestasi jangka pendek, FARCATS dipindahkan -2.07% dalam sejam terakhir dan -8.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Farcats (FARCATS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 358.10K$ 358.10K $ 358.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 358.10K$ 358.10K $ 358.10K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

