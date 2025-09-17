Fartboy ($FARTBOY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04620074 $ 0.04620074 $ 0.04620074 24J Rendah $ 0.054558 $ 0.054558 $ 0.054558 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04620074$ 0.04620074 $ 0.04620074 24J Tinggi $ 0.054558$ 0.054558 $ 0.054558 Sepanjang Masa $ 0.194444$ 0.194444 $ 0.194444 Harga Terendah $ 0.01095768$ 0.01095768 $ 0.01095768 Perubahan Harga (1J) -3.86% Perubahan Harga (1D) -11.49% Perubahan Harga (7D) +47.75% Perubahan Harga (7D) +47.75%

Fartboy ($FARTBOY) harga masa nyata ialah $0.04605832. Sepanjang 24 jam yang lalu, $FARTBOY didagangkan antara $ 0.04620074 rendah dan $ 0.054558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $FARTBOY sepanjang masa ialah $ 0.194444, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01095768.

Dari segi prestasi jangka pendek, $FARTBOY telah berubah sebanyak -3.86% sejak sejam yang lalu, -11.49% dalam 24 jam dan +47.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fartboy ($FARTBOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.02M$ 46.02M $ 46.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.02M$ 46.02M $ 46.02M Bekalan Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Jumlah Bekalan 999,387,925.6490752 999,387,925.6490752 999,387,925.6490752

Had Pasaran semasa Fartboy ialah $ 46.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $FARTBOY ialah 999.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999387925.6490752. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.02M.