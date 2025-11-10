Fartcat Harga Hari Ini

Harga langsung Fartcat (FARTCAT) hari ini ialah $ 0.00011786, dengan 11.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARTCAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00011786 setiap FARTCAT.

Fartcat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 117,413, dengan bekalan edaran sebanyak 999.62M FARTCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARTCAT didagangkan antara $ 0.00010482 (rendah) dan $ 0.00011746 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01483595, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008687.

Dalam prestasi jangka pendek, FARTCAT dipindahkan +1.88% dalam sejam terakhir dan -12.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Fartcat (FARTCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.41K$ 117.41K $ 117.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.41K$ 117.41K $ 117.41K Bekalan Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Jumlah Bekalan 999,620,724.131717 999,620,724.131717 999,620,724.131717

