FartCoin Harga Hari Ini

Harga langsung FartCoin (FART) hari ini ialah $ 0.00404465, dengan 4.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FART kepada USD penukaran adalah $ 0.00404465 setiap FART.

FartCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 280,780, dengan bekalan edaran sebanyak 69.42M FART. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FART didagangkan antara $ 0.00383634 (rendah) dan $ 0.0040695 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0192503, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00059201.

Dalam prestasi jangka pendek, FART dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -5.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FartCoin (FART) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 280.78K$ 280.78K $ 280.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 280.78K$ 280.78K $ 280.78K Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa FartCoin ialah $ 280.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FART ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 280.78K.