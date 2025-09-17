FARTDADDY (FARTDADDY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00151021 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -2.71% Perubahan Harga (7D) +11.16%

FARTDADDY (FARTDADDY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FARTDADDY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FARTDADDY sepanjang masa ialah $ 0.00151021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FARTDADDY telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -2.71% dalam 24 jam dan +11.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FARTDADDY (FARTDADDY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.97K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.97K Bekalan Peredaran 999.56M Jumlah Bekalan 999,556,431.65015

Had Pasaran semasa FARTDADDY ialah $ 55.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTDADDY ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999556431.65015. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.97K.