Tokenomik FARTDADDY (FARTDADDY)

Lihat cerapan utama tentang FARTDADDY (FARTDADDY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

FARTDADDY (FARTDADDY) Maklumat

FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.

Laman Web Rasmi:
https://www.fartdaddysol.com/

FARTDADDY (FARTDADDY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FARTDADDY (FARTDADDY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 57.41K
Jumlah Bekalan:
$ 999.56M
Bekalan Edaran:
$ 999.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00151021
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002726
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik FARTDADDY (FARTDADDY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FARTDADDY (FARTDADDY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FARTDADDY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FARTDADDY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FARTDADDY, terokai FARTDADDY harga langsung token!

FARTDADDY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FARTDADDY? Halaman ramalan harga FARTDADDY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.