FARTFUL Harga Hari Ini

Harga langsung FARTFUL (FARTFUL) hari ini ialah $ 0.00015649, dengan 4.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARTFUL kepada USD penukaran adalah $ 0.00015649 setiap FARTFUL.

FARTFUL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 156,490, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M FARTFUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARTFUL didagangkan antara $ 0.0001481 (rendah) dan $ 0.00015638 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.205794, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000366.

Dalam prestasi jangka pendek, FARTFUL dipindahkan +1.82% dalam sejam terakhir dan -7.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FARTFUL (FARTFUL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.49K$ 156.49K $ 156.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.49K$ 156.49K $ 156.49K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

Had Pasaran semasa FARTFUL ialah $ 156.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTFUL ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999976713.483627. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.49K.