FARTGOAT (FARTGOAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.60% Perubahan Harga (7D) +6.60%

FARTGOAT (FARTGOAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FARTGOAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FARTGOAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FARTGOAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FARTGOAT (FARTGOAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Bekalan Peredaran 998.75M 998.75M 998.75M Jumlah Bekalan 998,748,229.321148 998,748,229.321148 998,748,229.321148

Had Pasaran semasa FARTGOAT ialah $ 12.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTGOAT ialah 998.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998748229.321148. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.94K.