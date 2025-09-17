FartGuy (FARTGUY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.35% Perubahan Harga (7D) +8.79% Perubahan Harga (7D) +8.79%

FartGuy (FARTGUY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FARTGUY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FARTGUY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FARTGUY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan +8.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FartGuy (FARTGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K Bekalan Peredaran 783.84M 783.84M 783.84M Jumlah Bekalan 783,836,496.624929 783,836,496.624929 783,836,496.624929

Had Pasaran semasa FartGuy ialah $ 21.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTGUY ialah 783.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 783836496.624929. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.15K.