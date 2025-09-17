farthouse (FARTHOUSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0001087 $ 0.0001087 $ 0.0001087 24J Rendah $ 0.00011647 $ 0.00011647 $ 0.00011647 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0001087$ 0.0001087 $ 0.0001087 24J Tinggi $ 0.00011647$ 0.00011647 $ 0.00011647 Sepanjang Masa $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Harga Terendah $ 0.00009989$ 0.00009989 $ 0.00009989 Perubahan Harga (1J) -0.76% Perubahan Harga (1D) -3.54% Perubahan Harga (7D) -22.37% Perubahan Harga (7D) -22.37%

farthouse (FARTHOUSE) harga masa nyata ialah $0.00011046. Sepanjang 24 jam yang lalu, FARTHOUSE didagangkan antara $ 0.0001087 rendah dan $ 0.00011647 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FARTHOUSE sepanjang masa ialah $ 0.00198369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009989.

Dari segi prestasi jangka pendek, FARTHOUSE telah berubah sebanyak -0.76% sejak sejam yang lalu, -3.54% dalam 24 jam dan -22.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.04K$ 110.04K $ 110.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.04K$ 110.04K $ 110.04K Bekalan Peredaran 996.32M 996.32M 996.32M Jumlah Bekalan 996,321,322.775266 996,321,322.775266 996,321,322.775266

Had Pasaran semasa farthouse ialah $ 110.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTHOUSE ialah 996.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996321322.775266. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.04K.