FARTHUB Harga Hari Ini

Harga langsung FARTHUB (FARTHUB) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FARTHUB kepada USD penukaran adalah -- setiap FARTHUB.

FARTHUB kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,544.45, dengan bekalan edaran sebanyak 999.10M FARTHUB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FARTHUB didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, FARTHUB dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

FARTHUB (FARTHUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Bekalan Peredaran 999.10M 999.10M 999.10M Jumlah Bekalan 999,101,914.208056 999,101,914.208056 999,101,914.208056

Had Pasaran semasa FARTHUB ialah $ 5.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FARTHUB ialah 999.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999101914.208056. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.54K.