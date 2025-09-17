Farting Unicorn (FU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01017719$ 0.01017719 $ 0.01017719 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +0.82% Perubahan Harga (7D) +0.82%

Farting Unicorn (FU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FU sepanjang masa ialah $ 0.01017719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FU telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +0.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Farting Unicorn (FU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.29K$ 48.29K $ 48.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.29K$ 48.29K $ 48.29K Bekalan Peredaran 899.58M 899.58M 899.58M Jumlah Bekalan 899,583,992.409227 899,583,992.409227 899,583,992.409227

Had Pasaran semasa Farting Unicorn ialah $ 48.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FU ialah 899.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899583992.409227. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.29K.